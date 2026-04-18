Rapids historischer Finaleinzug gegen Feyenoord

Der 18. April 1996 ist fest in den Geschichtsbüchern des SK Rapid Wien verankert. Die Hütteldorfer erreichen vor 30 Jahren das Endspiel des Europapokals der Pokalsieger. Stefan Marasek und Zoki Barisic sind Bestandteil der Erfolgstruppe und lassen die glorreiche Zeit noch einmal Revue passieren.