Ärgerlich! Elektro-Scooter parken fast überall

In der Straßenverkehrsordnung sind sie Fahrrädern gleichgestellt. Das aktuell einzige Unternehmen, das in Innsbruck E-Scooter verleiht, hält sich freiwillig an unverbindliche Vorgaben der Stadt. Das bedeutet, dass die flinken Elektro-Roller etwa nicht in der Altstadt oder in Haltestellenbereichen abgestellt werden dürfen.