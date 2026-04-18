Und was ist nun das Besondere an der Mond-Mission?

Nix – eigentlich nix. Na gut, es waren vier Leute statt drei wie in den Siebzigern, die sind auch diverser – und sie sind weiter von der Erde weg gewesen als jemals ein Mensch zuvor. Auf diesen Punkt hat sich auch die Berichterstattung konzentriert: 407.000 Kilometer und ein paar zerquetschte. Dazu schöne Fotos und „eine Menge neuer Erkenntnisse“, wie zu lesen war. Seien wir ehrlich: Das sind verzweifelte Versuche, dem Geschehen den Charakter des Sensationellen zu verleihen, den es einfach nicht hat.