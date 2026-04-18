Einwegpfand bremst den Durst auf Mineralwasser

Besonders prickelnd sind die Geschäfte für die österreichische Mineralwasser-Branche im Vorjahr nicht gelaufen. Der Absatz brach im Vergleich zu 2024 um rund zwölf Prozent ein. Diese Zahl legte das „Forum Mineralwasser“ kürzlich vor und begründet den Rückgang „unter anderem mit der Einführung des Einwegpfands auf PET-Flaschen sowie dem wetterbedingt schwächeren Sommer“, sagt Sprecher Herbert Schlossnikl. Hinzu kommt, dass immer mehr Haushalte auf Soda-Wassersprudler statt Flaschen setzen.