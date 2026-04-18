Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Sturm prallt auf LASK

Ingolitsch gegen Kühbauer: „Find ich cool von ihm“

Fußball National
18.04.2026 06:30
LASK-Coach Didi Kühbauer
LASK-Coach Didi Kühbauer(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Die Steiermark ist im Fußball wieder im Titel-Fieber! Nachdem Sturm in den letzten zwei Jahren den Fans jeweils den Meistertitel (und dazu einen Cupsieg) schenken konnte, gehen die Grazer Schwarz-Weißen auch heuer als großer Gejagter ins Titelfinish der Bundesliga. Mit dem LASK wartet im Doppel am Sonntag in Linz und am kommenden Mittwoch in Graz für viele der schärfste Konkurrent. Mit einem alten Bekannten auf der Trainerbank

0 Kommentare

Denn immer dann, wenn es in letzter Zeit um einen Titel für einen steirischen Klub ging, spielte Didi Kühbauer eine Rolle. Letzte Saison versalzte „Don Didi“ als WAC-Trainer den Hartbergern im Cupfinale die Suppe und schnappte sich den Pokal. Im bisher wohl heißesten Bundesliga-Finale aller Zeiten fehlte seinem WAC dann beim 1:1 in Graz gegen Sturm am Ende nur ein Tor – dann wäre auch der Meisterteller am Ende in Didis Händen gelandet. Gekommen ist’s am Ende aber anders, musste Kühbauer Sturm-Meistertrainer Jürgen Säumel in der schwarzen Jubeltraube erst ausfindig machen, um ihm die Hand zu schütteln.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
18.04.2026 06:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
288.746 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
127.856 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Society International
Karin Thaler spricht über ihr tragisches Schicksal
88.919 mal gelesen
Bei den „Rosenheim-Cops“ trägt Karin Thaler immer ein Lächeln auf den Lippen. In einem Interview ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1017 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
883 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Wirtschaft
Kerosin knapp: Europas Lager „in 6 Wochen leer“
834 mal kommentiert
Befürchtet wird, dass die Maschinen bald am Boden bleiben müssen.
Mehr Fußball National
Daniel Beichler
„Die anderen fünf Teams kommen besser damit klar“
Ansage von Kicker
Titelchance für Austria? „Ich liebe den Druck!“
Krone Plus Logo
Sturm prallt auf LASK
Ingolitsch gegen Kühbauer: „Find ich cool von ihm“
Krone Plus Logo
Neue Sportclub-Arena:
Der Kult ist noch da, der alte Mief ist weg
30 Jahre danach
Rapids historischer Finaleinzug gegen Feyenoord
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf