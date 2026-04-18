Ingolitsch gegen Kühbauer: „Find ich cool von ihm“

Denn immer dann, wenn es in letzter Zeit um einen Titel für einen steirischen Klub ging, spielte Didi Kühbauer eine Rolle. Letzte Saison versalzte „Don Didi“ als WAC-Trainer den Hartbergern im Cupfinale die Suppe und schnappte sich den Pokal. Im bisher wohl heißesten Bundesliga-Finale aller Zeiten fehlte seinem WAC dann beim 1:1 in Graz gegen Sturm am Ende nur ein Tor – dann wäre auch der Meisterteller am Ende in Didis Händen gelandet. Gekommen ist’s am Ende aber anders, musste Kühbauer Sturm-Meistertrainer Jürgen Säumel in der schwarzen Jubeltraube erst ausfindig machen, um ihm die Hand zu schütteln.