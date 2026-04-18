Ingolitsch gegen Kühbauer: „Find ich cool von ihm“

Die Steiermark ist im Fußball wieder im Titel-Fieber! Nachdem Sturm in den letzten zwei Jahren den Fans jeweils den Meistertitel (und dazu einen Cupsieg) schenken konnte, gehen die Grazer Schwarz-Weißen auch heuer als großer Gejagter ins Titelfinish der Bundesliga. Mit dem LASK wartet im Doppel am Sonntag in Linz und am kommenden Mittwoch in Graz für viele der schärfste Konkurrent. Mit einem alten Bekannten auf der Trainerbank
Denn immer dann, wenn es in letzter Zeit um einen Titel für einen steirischen Klub ging, spielte Didi Kühbauer eine Rolle. Letzte Saison versalzte „Don Didi“ als WAC-Trainer den Hartbergern im Cupfinale die Suppe und schnappte sich den Pokal. Im bisher wohl heißesten Bundesliga-Finale aller Zeiten fehlte seinem WAC dann beim 1:1 in Graz gegen Sturm am Ende nur ein Tor – dann wäre auch der Meisterteller am Ende in Didis Händen gelandet. Gekommen ist’s am Ende aber anders, musste Kühbauer Sturm-Meistertrainer Jürgen Säumel in der schwarzen Jubeltraube erst ausfindig machen, um ihm die Hand zu schütteln.
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