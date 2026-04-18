Ein Todesopfer bei Explosion in Unterführung

Die Polizei will nun die Ursache der Explosion ermitteln. Sie könnte auf ein Verbrechen zurückzuführen sein, aber auch ein Unfall sei möglich, sagte ein Sprecher. Auch was für ein Gegenstand explodierte, blieb zunächst unklar. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach Hinweisen um Hilfe.