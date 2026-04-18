Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Joker (sechs Jahre) benötigt eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen, dann wird er zum Schmuser. Mit Artgenossen ist er gut verträglich, aber da er ressourcenverteidigendes Verhalten zeigt, müssen bestimmte Situationen entsprechend gemanagt werden. Hat man als Mensch hier Routine, ist dies absolut kein Problem. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Baloo (elf Jahre) sehnt sich nach liebevoller Zuwendung und vielen Streicheleinheiten. Der treue Wegbegleiter wünscht sich stabiles Für-immer-Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Basil (zehnJahre) benötigt nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Artgenossen eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufbauen zu können. Klare Regeln, Rituale sowie Beschäftigung sind für ihn wichtig. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Simba (neun Jahre) benötigt aufgrund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit eine behutsame Kennenlernphase. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause bei geduldigen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Nora (etwa sechs Jahre) ist eine tapfere Hündin, die trotz ihres schwierigen Starts und eines steifen Hinterbeins nicht aufgibt. Sie liebt gemütliche, kurze Spaziergänge. Gesucht wird ein ruhiger, liebevoller Einzelplatz bei einer geduldigen Familie. 0699/112 873 94
Diese entzückenden, verspielten Mischlinge (sechs Monate) warten in der Tierpension Schandl auf liebevolle Lebensplätze. Verantwortungsvolle Hundehalter, die die aufgeweckte Rasselbande kennenlernen möchten, melden sich bitte unter 0664/283 00 23.
Rocky (sieben Jahre) ist nach kurzer Eingewöhnung freundlich. Der lebhafte Rüde ist unsicher und meldet Fremde und Hunde. Derzeit verunsichern ihn Innenräume – seit dem letzten Tierarztbesuch. Gesucht wird ein liebevoller, ruhiger Platz bei erfahrenen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bianca (sieben Jahre) ist menschenfreundlich, beim Streicheln aber chow-typisch distanziert, auch andere Hunde werden ignoriert. Gesucht wird ein ebenerdiges Zuhause in ruhiger Lage – da sie keine Stiegen steigt. Die eigenwillige Hündin ist Diabetikerin und benötigt zweimal täglich Insulin. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Basti (neun Jahre) und Lydia (elf Jahre) sind sehr menschenfreundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Für das unzertrennliche Duo wird ein ruhiger Lebensplatz bei geduldigen, erfahrenen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Yoshi (zehn Jahre) benötigt Anfangs Zeit, um Vertrauen zu fassen. Der Rüde kennt die Grundkommandos, fährt gerne im Auto mit und ist leinenführig. Gesucht werden erfahrene Hundehalter, die am Stadtrand leben und viel Zeit für den unsicheren Rüden haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Kater Hänno (fünf Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der aufgeweckte Kater liebt es in der Gegend herumzustreifen. Gesucht wird ein Einzelplatz mit der Möglichkeit zum Freigang. 0660/252 92 76
Zora (zehn Jahre) ist eine liebe Amstaff-Mix-Hündin, die trotz ihres Alters voller Tatendrang steckt. Die aufgeweckte Fellnase sucht ein Zuhause bei aktiven Menschen, die gerne unterwegs sind. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Alessandra (drei Monate) wurde im TierQuarTier geboren. Das junge Kaninchen ist sehr lieb, aufgeweckt und freut sich – am besten gemeinsam mit einem Geschwisterchen – auf ein liebevolles Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Florenz (zwei Jahre) ist eine offene, freundliche Siberian Husky-Hündin, die voller Energie steckt und Bewegung liebt. Sie sucht einen Lebensplatz bei Hundehaltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Dackel-Mischling Tobi (neun Jahre) wartet auf jemanden, der ihm genügen Zeit zum Kennenlernen sowie zur Eingewöhnung gibt. Der Rüde wünscht sich einen gemütlichen Einzelplatz ohne Kinder. 0664/283 00 23
Schweren Herzens muss sich die Besitzerin aus gesundheitlichen Gründen von Bobi (neun Jahre) trennen. Der verspielte Jack Russel Terrier würde sich über ein liebevolles Für-immer-Zuhause bei sportlichen Hundehaltern freuen. 0664/186 23 03
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Mischling Kilo (sechs Jahre) abgegeben werden. Der sensible Rüde wünscht sich erfahrene, konsequente Menschen, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0699/102 918 88
Klara (in etwa drei bis vier Jahre) ist eine reizende Hundedame. Sie ist sehr freundlich zu Menschen und Artgenossen. Gesucht werden aktive, erfahrene Hundehalter, die mit der lieben Fellnase noch viele Abenteuer erleben möchten. 0664/540 32 81
Sunny (elf Jahre) musste sich von ihrer Besitzerin verabschieden. Für die Samtpfote wird ein ruhiger Einzelplatz mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang gesucht. Interessierte Katzenfreunde melden sich bitte unter tierecke@kronenzeitung.at
Der siebenjährige Pit Bull Terrier Hugo geht offen und freundlich auf Menschen zu. Stressige Situationen überfordern ihn jedoch noch, weshalb ein ruhiger Einzelplatz bei erfahrenen Hundehaltern gesucht wird, die geduldig mit ihm trainieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Lasko steckt voller Energie und muss noch lernen, mit Reizen umzugehen. Der lebhafte Mischlingsrüde braucht souveräne Menschen, die ihm Sicherheit geben und zur Ruhe kommen lassen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Kaninchen Ludmilla (sieben Monate) wurde in einer Schachtel ausgesetzt. Die zutrauliche, gefleckte Schönheit wartet auf ein fürsorgliches Zuhause mit viel Platz und Zuwendung. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Für sein Alter ist Bundi (zehn Jahre) noch erstaunlich fit und agil. Seh- und Hörvermögen lassen zwar langsam nach, doch sein Geruchssinn funktioniert prima. Für den menschen- und hundefreundlichen Rüden wird ein Zuhause am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.
Jakobini (elf Jahre) lernt schnell, genießt Streicheleinheiten, kuschelt gerne und ist bei vertrauten Personen sehr freundlich und anhänglich. Wegen Arthrosen erhält der liebe Hundesenior Medikamente, wodurch er sich mit Freude im Auslauf bewegt und sich beim Erkunden besonders neugierig zeigt. Für den lieben Hunde-Opi wird ein barrierefreies Zuhause am ruhigen Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.
Cookie (zwölf Jahre) möchte gefordert werden. Er braucht Aufgaben und Beschäftigung. Der kleine Vierbeiner lernt gerne und schnell, weshalb seine neuen Besitzer Freude am Training haben sollten. Ansonsten ist er kein Kuschelhund und möchte auch nach einer gewissen Kennenlernphase nicht immer berührt werden. Für Cookie wird daher ein Zuhause mit Garten gesucht, um sich dort im Notfall lösen zu können. Außerdem braucht er geduldige Hundehalter, die ihm fixe Abläufe und Routine bieten, Sicherheit vermitteln und ihn keinesfalls bedrängen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.
Benjamin (elf Jahre) geht auf Menschen freundlich zu, Hunde zählen leider nicht zu seinen Freunden. Der Tollpatsch hat ein Defizit mit seinem Bewegungsapparat, wobei sich dieses mittlerweile sehr gebessert hat. Obwohl er nicht die übliche Stabilität hat, die gesunde Hunde haben, ist er ein sehr munterer, bewegungsfreudiger Hund, der brav im Auto mitfährt und leinenführig ist. Ein Einzelplatz in einem barrierefreien, kinderlosen Zuhause in ruhiger Umgebung wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.
Der fünfjährige Cane Corso Johnny zeigt sich seiner Bezugsperson gegenüber sehr anhänglich, bei Fremden manchmal territorial. Er braucht standfeste, erfahrene Halter, klare Regeln, ein kinderloses Zuhause mit Garten im ländlichen Raum sowie Zeit zum Kennenlernen. Interessenten melden sich bitte unter 0664/402 02 02 oder 02732/847 20.
Bandit ist kein Hund für die Großstadt. Der intelligente, achtjährige English Toy Terrier Mischling liebt Suchspiele und Ausflüge ins Grüne über alles. Kinderlose Hundehalter, die viel mit ihm unternehmen, werden gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 0664/402 02 02 oder 02732/847 20.
Luka ist ein eigenständiger, verträglicher Beagle-Rüde. Zum Kuscheln mit Menschen neigt der elfjährige Vierbeiner jedoch nicht. Manchmal verteidigt er Ressourcen, weshalb ein kinderloses Zuhause am Stadtrand für ihn gesucht wird. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Homer ist hundeverträglich und kommt auch gut mit größeren Kindern aus. Der achteinhalb jährige Mischlingsrüde schätzt jedoch auch einen Rückzugsbereich, den er ganz für sich hat. Für Homer wird ein Zuhause am Stadtrand abseits verkehrsreicher Bereiche gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bella (fünf Jahre) kommt mit anderen Hunden gut aus und geht auch brav an der Leine. Sie ist menschenfreundlich, anfangs jedoch etwas schüchtern. Für die treue Seele wird ein Zuhause mit Garten am ruhigen Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Inna (zwölf Jahre) ist kinderfreundlich und hat ein verschmustes, unkompliziertes Wesen. Hundebegegnungen stressen sie allerdings, weshalb sie ihre Artgenossen an der Leine verbellt. Aufgrund altersbedingter Wehwehchen am Bewegungsapparat bekommt die liebe Seniorin Schmerzmittel. Ein Zuhause mit Garten am Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Leopold (sieben Jahre) ist ein freundlicher Mischlingsrüde, der Spaziergänge mit vertrauten Personen sehr genießt. Für ihn wird ein ruhiges Zuhause bei aktiven Menschen gesucht, die seine Signale respektieren und ihm den nötigen Freiraum geben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Bagel (vier Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Der liebe Mischlingsrüde würde sich über einen Platz bei erfahrenen Hundehaltern, die ihm Sicherheit vermitteln, freuen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Humboldt (sieben Monate) ist ein sensibler Hamster, der noch etwas schreckhaft reagiert. Daher wird ein ruhiges Für-immer-Zuhause mit geräumigem Gehege bei erfahrenen Menschen gesucht. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Fluffy und Snow hatten keinen leichten Start. Die beiden verschmusten Samtpfoten wurden aufgepäppelt und nun sind sie gemeinsam auf der Suche nach einem liebevollen Lebensplatz. 0664/336 99 66
Luna (sechs Monate) ist eine aufgeweckte Mischlingshündin, die es liebt über die Wiesen zu toben. Für die Fellnase wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause bei aktiven Hundehaltern gesucht. 0664/326 98 48
Dugo und Picur (beide elf Jahre) sind ein freundliches Duo, das Menschen sehr zugetan ist. Mit anderen Hunden klappt es nach kurzer Kennenlernphase gut. An der Leine gehen beide brav, Picur zeigt sich dabei jedoch noch etwas unsicher. Bei der Stubenreinheit und im Umgang mit Innenräumen, Türen und Engstellen braucht er noch Übung – ein Garten wäre daher ideal. Dugo hat altersbedingt nur noch wenige Zähne. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Nacho (acht Jahre) zeigt sich anfangs schüchtern, fasst aber rasch Vertrauen und ist dann ein lieber Begleiter. Mit Artgenossen kommt er nicht zurecht. Er beherrscht die Grundkommandos, fährt problemlos im Auto mit, geht brav an der Leine und kann alleine bleiben. Laut Vorbesitzer neigt er jedoch dazu, Futter und Spielzeug gegenüber Menschen zu verteidigen. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Jenny (zwölf Jahre) und Ronny (sieben Jahre) sind sehr menschenbezogen, haben aber keine Erfahrung mit anderen Hunden – bei Hundesicht reagieren sie noch gestresst und bellen. Jenny ist zahnlos und benötigt Herzmedikamente. Das Alleinebleiben fällt Ronny besonders schwer. Gesucht wird ein Zuhause am Stadtrand mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Rugo (zwölf Jahre) benötigt etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen – dann zeigt er sich anhänglich. Mit Artgenossen kommt er nicht gut zurecht. Seit Jahren wartet er auf ein kinderloses Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Maja (drei Jahre) und Pascal (neun Jahre) sind zwei liebe Chinchillas, die nur gemeinsam vermittelt werden. Als dämmerungsaktive Tiere suchen sie ein ruhiges Zuhause mit geräumiger Voliere, die viel Platz zum Springen, Klettern und Rückzugsmöglichkeiten bietet. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Spezi (elf Jahre) ist ein liebenswerter Hund mit Charme und Eigensinn. Zu Beginn zeigt er sich etwas zurückhaltend, fasst aber nach etwas Zeit Vertrauen. Er begeistert sich für Leckerlis und geistige Beschäftigung. Geduldige, hundeerfahrene Halter melden sich bitte unter 01/73 41 10 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Burli (drei Jahre) ist ein anfangs schüchterner Staffordshire Bullterrier-Mischling, der nach dem Auftauen seine ganze Energie und seinen Humor zeigt. Die liebe Fellnase wünscht sich standfeste, erfahrene Halter. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Blacky hatte es bisher schwer und verlor mehrfach sein Zuhause, weshalb er Menschen gegenüber misstrauisch wurde. Für ein endgültiges Ankommen wünscht er sich eine geduldige Bezugsperson. Gesucht werden erfahrene Hundehalter, die ihm mit liebevoller Konsequenz und Fairness den Weg weisen. Interessenten melden sich bitte unter 0660/348 98 63 oder office@tierschutzverein.at
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Odin (5) abgegeben werden. Der sanfte Cane Corso Italiano wünscht sich ein Zuhause mit Garten bei aktiven Haltern, die Erfahrung mit dieser Rasse haben. 0660/766 31 38
Das Meerschweinchen-Duo Pamela (zwei Jahre) und Pablo wurde herzlos ausgesetzt. Jetzt suchen sie zusammen ein liebevolles Für-immer-Zuhause mit geräumigem Gehege. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Minze (zwei Jahre) ist lebhaft, verschmust und voller Tatendrang. Die aufgeweckte Amstaff-Hündin liebt gemeinsame Abenteuer und möchte mit ihren Menschen noch viel erleben. Sie wünscht sich eine aktive Familie, die ihre Lebensfreude teilt. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Der freundliche Hunde-Senior Flecki (zwölf Jahre) genießt ruhige Spaziergänge. Für ihn wird ein liebevoller Einzelplatz bei geduldigen Menschen gesucht, die ihm einen schönen Lebensabend ermöglichen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Ajax (fünf Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der agile Rüde ist grundsätzlich freundlich und aufgeschlossen, anfangs jedoch skeptisch. Gesucht werden sportliche, erfahrene Hundehalter, die noch viele Abenteuer mit ihm erleben möchten. Näheres unter 0664/246 24 55.
Otis (acht Jahre) ist freundlich, bei Hunden entscheidet jedoch die Sympathie. Der aufgeweckte Rüde hat bisher nicht viel kennen gelernt. Gesucht werden aktive Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Alani (neun Jahre) ist eine menschenbezogene Hündin, die anfangs etwas schüchtern ist. Mit anderen Hunden versteht sie sich gut. Die liebe Fellnase wünscht sich ein ruhiges, gemütliches Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lilo (acht Jahre) ist eine freundliche und sportliche Hündin – sie duldet jedoch keine Artgenossen. Aufgrund einer fortschreitenden neuronalen Ceroid-Lipofuszinose sucht sie einen ruhigen, barrierefreien Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Patrolle (drei Jahre) wurde an den Bandscheiben operiert – die Heilung benötigt noch etwas Zeit. Geduldige, einfühlsame Halter werden für den leidgeprüften Rüden gesucht. Näheres unter 0699/112 873 94.
Drusilla (zwei Jahre) hatte keinen leichten Start. Anfangs benötigt die ängstliche Hündin Zeit, um Vertrauen zu fassen. Erfahrene, ruhige Hundehalter melden sich bitte unter 0699/112 873 94.
Die Mischlinge Jupiter und Oliver (zwei Jahre) sind unzertrennlich. Die beiden aufgeweckten Rüden lieben es über die Wiesen zu toben. Für das entzückende Duo wird ein gemeinsamer Lebensplatz bei aktiven Hundehaltern gesucht. Hundefreunde, die die beiden Fellnasen kennenlernen möchten, meldet sich unter 0676/937 11 43.