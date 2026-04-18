Polit-Krimi von Ex-Polizist mit Realitätsbezug

Brisant ist der Krimi deswegen, weil der ehemalige Vize-Chef der Kriminalabteilung der Tiroler Gendarmerie und spätere Kommandant der Tiroler Verkehrsabteilung in seinem neuen Buch Elemente aus seinem Leben einfließen lässt. Er war am Ende seines beruflichen Lebens Opfer politischer Intrigen, gegen die er sich – dank eines langen Atems und bester juristischer Beratung – erfolgreich wehren konnte.