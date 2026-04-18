Polit-Krimi von Ex-Polizist mit Realitätsbezug

Der gebürtige Kärntner Reinhold Dullnig, einst Vize-Chef der Kriminalpolizei in Tirol, legt seinen dritten Krimi auf. Und zwar mit einem realen, brisanten, politischen Hintergrund, der aktueller nicht sein könnte. Titel: „Drei Kerzen in der Herrengasse“.
Brisant ist der Krimi deswegen, weil der ehemalige Vize-Chef der Kriminalabteilung der Tiroler Gendarmerie und spätere Kommandant der Tiroler Verkehrsabteilung in seinem neuen Buch Elemente aus seinem Leben einfließen lässt. Er war am Ende seines beruflichen Lebens Opfer politischer Intrigen, gegen die er sich – dank eines langen Atems und bester juristischer Beratung – erfolgreich wehren konnte.
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