Weniger Kontrollen: Polizei straft per SMS ab

Teilnahme freiwillig

Die Teilnahme am Trusted Driver Program ist freiwillig und erfolgt über eine Website, auf der sich Fahrer mittels persönlicher Angaben wie Name, Adresse, Fahrzeug- sowie Versicherungsinformationen registrieren. Auf Wunsch könnten zudem Angaben zu etwaigen Behinderungen oder Erkrankungen wie beispielsweise Autismus, Taubheit oder Diabetes gemacht werden, so Garcia. „Dies gibt Beamten vor Ort wirklich schneller Informationen, um eine Verkehrskontrolle zu handhaben und gegebenenfalls zu deeskalieren.“