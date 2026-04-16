Hat der ORF-Stiftungsrat richtig gehandelt?

Die Causa rund um die Kündigung des ehemaligen ORF-Generals Roland Weißmann geht in die nächste Runde: Er und sein Anwalt fordern Gerechtigkeit und schildern ihre Sicht der Affäre. Unsere Frage des Tages vom 16. April lautet: „Hat der ORF-Stiftungsrat in der Affäre Weißmann richtig gehandelt?“
Ihre Meinung zählt!
Was halten Sie von den Vorwürfen Roland Weißmanns und seines Anwalts gegen den ORF? Glauben Sie, dass sich der Stiftungsrat in diesem Fall falsch verhalten hat? Wie stehen Sie zu der geforderten Summe? Kann damit der Gerechtigkeit Genüge getan werden oder ist Ihnen diese Summe zu hoch?
Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.