Hat der ORF-Stiftungsrat richtig gehandelt?

Ihre Meinung zählt!

Was halten Sie von den Vorwürfen Roland Weißmanns und seines Anwalts gegen den ORF? Glauben Sie, dass sich der Stiftungsrat in diesem Fall falsch verhalten hat? Wie stehen Sie zu der geforderten Summe? Kann damit der Gerechtigkeit Genüge getan werden oder ist Ihnen diese Summe zu hoch?



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