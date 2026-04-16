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Frage des Tages

Hat der ORF-Stiftungsrat richtig gehandelt?

Forum
16.04.2026 11:50
Für Roland Weißmann ist der Drops noch nicht gelutscht.
Für Roland Weißmann ist der Drops noch nicht gelutscht.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Die Causa rund um die Kündigung des ehemaligen ORF-Generals Roland Weißmann geht in die nächste Runde: Er und sein Anwalt fordern Gerechtigkeit und schildern ihre Sicht der Affäre. Unsere Frage des Tages vom 16. April lautet: „Hat der ORF-Stiftungsrat in der Affäre Weißmann richtig gehandelt?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Was halten Sie von den Vorwürfen Roland Weißmanns und seines Anwalts gegen den ORF? Glauben Sie, dass sich der Stiftungsrat in diesem Fall falsch verhalten hat? Wie stehen Sie zu der geforderten Summe? Kann damit der Gerechtigkeit Genüge getan werden oder ist Ihnen diese Summe zu hoch?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!
 

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