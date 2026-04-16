Russland schränkt VPN-Verbindungen weiter ein

Die Regierung habe angeordnet, dass VPN-Zugänge ab 15. April von Website-Betreibern abgelehnt werden, berichteten lokale Medien. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte dagegen gegenüber der AFP, dass es „derzeit weder ein Verbot (von VPNs, Anm.) noch eine (strafrechtliche) Haftung für deren Nutzung“ gebe. Er habe auch keinerlei Informationen zu derartigen Plänen, fügte er hinzu.