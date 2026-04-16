Russland schränkt VPN-Verbindungen weiter ein

Russland hat die Nutzung von VPN-Zugängen weiter eingeschränkt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch berichtete, sperren mehrere Websites – etwa von Banken, Video-Streaming-Dienste, Online-Shops und Suchmaschinen – den Zugriff für Nutzer, wenn sie feststellen, dass diese eine VPN-Verbindung nutzen.
Mit einer VPN-Verbindung können Nutzer beispielsweise vorgeben, im Ausland zu sein und von dort auf Websites zuzugreifen. Die Zugänge haben in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen, da die russischen Behörden zunehmend westliche Plattformen und Online-Dienste für Nutzer sperrten.
Die Telekommunikationsanbieter versuchen zwar bereits seit mehreren Monaten, die VPN-Zugänge einzuschränken – unabhängigen Medien zufolge haben die Maßnahmen in den vergangenen Tagen jedoch deutlich angezogen. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP erhielten bei dem Versuch, auf große Online-Shops zuzugreifen, Fehlermeldungen.
Die Regierung habe angeordnet, dass VPN-Zugänge ab 15. April von Website-Betreibern abgelehnt werden, berichteten lokale Medien. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte dagegen gegenüber der AFP, dass es „derzeit weder ein Verbot (von VPNs, Anm.) noch eine (strafrechtliche) Haftung für deren Nutzung“ gebe. Er habe auch keinerlei Informationen zu derartigen Plänen, fügte er hinzu.
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