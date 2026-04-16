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Bayern-Profi schimpft

„Geht gar nicht“: Wirbel um Reals Antonio Rüdiger

Champions League
16.04.2026 11:04
Antonio Rüdiger (r.)
Antonio Rüdiger (r.)(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Josip Stanisic und Antonio Rüdiger werden wohl nicht mehr beste Freunde. Nach dem Viertelfinal-Krimi am Mittwoch meinte der Bayern-Verteidiger, Rüdiger habe ihn beleidigt, als er gerade mit Schmerzen am Boden lag.  

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Nach einem Zweikampf der beiden war Stanisic auf dem Rasen liegengeblieben, noch im selben Angriff traf Kylian Mbappe zum zwischenzeitlichen 3:2 für die „Königlichen“.

„Vielleicht ist er Manns genug“
Nach dem Torjubel hatte Rüdiger dem Bayern-Verteidiger offenbar etwas auszurichten, jedenfalls schimpfte dieser nach der Partie: „Meines Erachtens geht so was gar nicht. Es ist genau nur ein Wort gefallen – und das zweimal. Aber Sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er Manns genug, es zuzugeben.“

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Was genau der deutsche Innenverteidiger ihm gesagt hat, verriet Stanisic nicht, besonders nett dürfte die Botschaft allerdings nicht gewesen sein. Zu nah will der Bayern-Profi die Worte jedoch ohnehin nicht an sich heranlassen. „Ich bin keiner, der böses Blut will. Und ich nehme es auch nicht persönlich. Es passiert in der Hitze des Gefechts. Für mich ist die Sache auch gegessen. Ich finde, so etwas gehört sich nicht, egal ob man gegeneinander spielt oder man sich kennt oder nicht“, so der Deutsch-Kroate, der nun mit dem FC Bayern gegen PSG um den Finaleinzug in der Champions League kämpft.

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