„Geht gar nicht“: Wirbel um Reals Antonio Rüdiger

Was genau der deutsche Innenverteidiger ihm gesagt hat, verriet Stanisic nicht, besonders nett dürfte die Botschaft allerdings nicht gewesen sein. Zu nah will der Bayern-Profi die Worte jedoch ohnehin nicht an sich heranlassen. „Ich bin keiner, der böses Blut will. Und ich nehme es auch nicht persönlich. Es passiert in der Hitze des Gefechts. Für mich ist die Sache auch gegessen. Ich finde, so etwas gehört sich nicht, egal ob man gegeneinander spielt oder man sich kennt oder nicht“, so der Deutsch-Kroate, der nun mit dem FC Bayern gegen PSG um den Finaleinzug in der Champions League kämpft.