Bundeskanzler Stocker von Premier Modi empfangen

Auch Bollywood Thema

Ein Filmabkommen soll Österreich als Drehort für die Milliarden-Industrie Bollywood (Bollywoodfilme sind kommerzielle indische Filme, meist mit sehr viel Musik, Tanz und noch mehr Drama, Anm.) attraktiver machen – und in der Folge zu einer begehrten Tourismusdestination nach dem Vorbild der Schweiz.