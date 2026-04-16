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Auch Bollywood ruft

Bundeskanzler Stocker von Premier Modi empfangen

Außenpolitik
16.04.2026 11:21
Bundeskanzler Christian Stocker (l.) mit Indiens Premier Narendra Modi in Neu-Delhi
Bundeskanzler Christian Stocker (l.) mit Indiens Premier Narendra Modi in Neu-Delhi(Bild: EPA/RAJAT GUPTA)
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Von krone.at

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist am späten Donnerstagvormittag (Ortszeit) im Garten des Regierungssitzes Hyderabad House vom indischen Premierminister Narendra Modi empfangen worden. Auch Bollywood-Filme sind bei der mehrtägigen Visite ein Thema.

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Stocker ist der erste Bundeskanzler seit 42 Jahren, der Indien besucht. Er erwidert eine Visite Modis, der im Juli 2024 in Wien unter anderem bei Karl Nehammer zu Gast gewesen war.

Das Treffen ist der Höhepunkt der mehrtägigen Indien-Reise des Bundeskanzlers, der am Dienstag in die bevölkerungsreichste Nation der Welt abgereist war. Nach dem Treffen der beiden Regierungschefs findet ein Wirtschaftsgipfel statt, bei dem österreichische Unternehmen auf Aufträge hoffen.

Bilder des Treffens:

Stocker war in der Nacht auf Mittwoch in Neu-Delhi angekommen, wo ihm ein großer Empfang ...
Stocker war in der Nacht auf Mittwoch in Neu-Delhi angekommen, wo ihm ein großer Empfang bereitet wurde.(Bild: APA/FLORIAN SCHRÖTTER)
(Bild: APA/FLORIAN SCHRÖTTER)
(Bild: AFP/-)
(Bild: APA/FLORIAN SCHRÖTTER)
(Bild: APA/FLORIAN SCHRÖTTER)
(Bild: APA/FLORIAN SCHRÖTTER)
(Bild: EPA/RAJAT GUPTA)

Gespräche mit Top-Managern
Am Mittwoch traf er Außenminister Subrahmanyam Jaishankar. Für Donnerstag ist auch ein Höflichkeitsbesuch bei Staatspräsidentin Droupadi Murmu geplant. Ehe Stocker in der Nacht auf Samstag nach Österreich zurückreist, will er in Neu-Delhi noch österreichische Wirtschaftsprojekte besuchen und mit indischen Topmanagern sprechen.

Auch Bollywood Thema
Ein Filmabkommen soll Österreich als Drehort für die Milliarden-Industrie Bollywood (Bollywoodfilme sind kommerzielle indische Filme, meist mit sehr viel Musik, Tanz und noch mehr Drama, Anm.) attraktiver machen – und in der Folge zu einer begehrten Tourismusdestination nach dem Vorbild der Schweiz.

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