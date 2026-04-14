Glawischnig: „Pensions-Antrittsalter nach oben“

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer werden die Sparzwänge im kommenden Doppelbudget und Peter Magyars Wahlsieg gegen Viktor Orban in Ungarn diskutiert. Beide Diskutanten sehen für das Doppelbudget 2027/2028 noch weiteren Sparbedarf von vier Milliarden Euro. Und der könnte über die Pensionsauszahlungen gedeckt werden. Glawischnig ganz offen: „Das kann aber nicht der Parameter sein. Denn das Land fährt gegen die Wand. Das Antrittsalter muss nach oben, denn es geht sich nicht mehr aus.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.