Raser touchiert Moped – und lässt Verletzte zurück

Die beiden Brüder im Alter von 16 und 14 Jahren aus Neulengbach waren gegen 21.15 Uhr nach dem Eisstockschieß-Training am Weg nach Hause, als es im Gemeindegebiet Innermanzing zu dem Unfall kam. „Meine Kinder haben das Auto auf sich zurasen sehen und wussten gleich, dass das nicht gut ausgeht“, so Bettina St., die Mutter der beiden, im Gespräch mit krone.at.