Raser touchiert Moped – und lässt Verletzte zurück

Zwei Burschen sind Mittwochabend mit dem Moped im niederösterreichischen Innermanzing auf dem Weg nach Hause, als sie in einer Kurve plötzlich von einem Auto von der Straße gedrängt werden. Der rücksichtslose Lenker macht sich aus dem Staub und lässt die verletzten Brüder zurück. Die Polizei ermittelt.
Die beiden Brüder im Alter von 16 und 14 Jahren aus Neulengbach waren gegen 21.15 Uhr nach dem Eisstockschieß-Training am Weg nach Hause, als es im Gemeindegebiet Innermanzing zu dem Unfall kam. „Meine Kinder haben das Auto auf sich zurasen sehen und wussten gleich, dass das nicht gut ausgeht“, so Bettina St., die Mutter der beiden, im Gespräch mit krone.at.
In der Kurve geriet der Raser auf die Gegenfahrbahn, der junge Mopedlenker versuchte noch vergeblich auszuweichen. Die Brüder kamen zu Sturz und blieben geschockt liegen. Und der Autolenker? Der stieg aufs Gas und setzte seine Wahnsinnsfahrt einfach fort.
Fünf Autos im Ortsgebiet überholt
Nachkommende Autolenker leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Polizei. Dieser hatten sie auch gleich einiges zu schildern: Der Lenker war nämlich bereits vor dem Unfall mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. Unmittelbar vor dem Unfall soll er fünf Autos im Ortsgebiet überholt haben.
Der Fahrer hat meine Burschen einfach liegen gelassen und Fahrerflucht begangen.
Bettina Stapfer
„Meine Söhne stehen unter Schock und haben Schürfwunden erlitten. Mit dem Älteren mussten wir heute Nacht noch ins Spital fahren, er hat eine Gehirnerschütterung“, berichtet Bettina St., die auf Hinweise zu dem Fahrerflüchtigen hofft.
Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs
Unfallzeugen haben sich zwar das Wiener Kennzeichen des grauen Kombis gemerkt, laut Polizei ist dieses aber als gestohlen gemeldet. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.
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