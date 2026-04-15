Bürgermeister verordnet „Internet-Pflicht“ im Ort

Vom Datum des nächsten Festes bis hin zu den Öffnungszeiten des Hallenbades in Litschau – all diese Informationen fand man in Saaß, einer Katastralgemeinde der nördlichsten Stadt des Landes im Waldviertel, auf der Anschlagtafel im Ort. Bis zum vergangenen Herbst. Denn da war die Tafel schon so desolat, dass sie von der Stadtgemeinde entfernt wurde – und zwar ersatzlos.