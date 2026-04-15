Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Statt Anschlagtafel

Bürgermeister verordnet „Internet-Pflicht“ im Ort

Niederösterreich
15.04.2026 18:00
Stadtchef Hirschmann ersetzt die Anschlagtafel der Gemeinde durch Facebook, Homepage und ...
Stadtchef Hirschmann ersetzt die Anschlagtafel der Gemeinde durch Facebook, Homepage und WhatsApp.(Bild: Krone KREATIV/NLK KhittlAFP/Bay Ismoyo)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Ersatzlos entfernt hat man eine Anschlagtafel in Saaß bei Litschau in Niederösterreich. Lokale Termine werden im Internet bekannt gegeben. Volksanwältin Gaby Schwarz stellt jedoch klar: „So geht das nicht!“

0 Kommentare

Vom Datum des nächsten Festes bis hin zu den Öffnungszeiten des Hallenbades in Litschau – all diese Informationen fand man in Saaß, einer Katastralgemeinde der nördlichsten Stadt des Landes im Waldviertel, auf der Anschlagtafel im Ort. Bis zum vergangenen Herbst. Denn da war die Tafel schon so desolat, dass sie von der Stadtgemeinde entfernt wurde – und zwar ersatzlos.

Homepage, Facebook und WhatsApp
Man wolle diese „veraltete Kommunikationsform“ auf effizientere Informationskanäle umstellen, verlautete dazu aus dem Rathaus. Einerseits werde ein Veranstaltungskalender zweimal im Jahr (!) an die Haushalte verschickt, andererseits stünden interessierten Bürgern alle nötigen Informationen auf der Homepage sowie der Facebook-Seite der Gemeinde und via WhatsApp zur Verfügung.

Zitat Icon

Die Menschen haben ein Recht auf analoge Information!

Volksanwältin Gaby Schwarz

Bild: Volksanwaltschaft/Pargan

Nicht jeder ist Internet-firm
„Dadurch werden aber all jene Ortsbewohner benachteiligt, die mit digitalen Medien nicht umgehen können“, beklagte ein Bewohner von Saaß. Allerdings ohne Erfolg – Stadtchef Rainer Hirschmann beharrte offenbar auf der solcherart quasi verordneten „Pflicht zum Internet“.

Kritik von Volksanwältin
Und Volksanwältin Gaby Schwarz liest ihm dafür die Leviten: „So geht das nicht!“ Sie halte es für „verwegen“, einfach nur darauf zu verweisen, dass sich die Bürger den Veranstaltungskalender ein halbes Jahr lang aufheben oder Termine auf Facebook suchen sollen. „Hier fehlt das Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen. Diese haben ein Recht auf analoge Information“, fordert die Volksanwältin, eine neue Anschlagtafel in Saaß aufzustellen.

Stadtchef „schweigsam“
Auf eine „Krone“-Anfrage antwortet Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) knapp: „Dazu ist alles gesagt.“ Viel zu sagen hat er zu der Causa offensichtlich nicht. Denn auch die Konfrontation mit der Volksanwältin scheute er – der TV-Sendung „Bürgeranwalt“ blieb Hirschmann lieber fern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
15.04.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
721.463 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
130.803 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
112.724 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Österreich
„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse
1234 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse ist am 1. April in Kraft getreten und seit dem 2. April an den Zapfsäulen ...
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
843 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Kolumnen
Der ungarische Jubel ist eine Warnung für die EU
793 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf