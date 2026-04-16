Falschaussage-Ermittlungen gegen Kronzeuge Schmid

Schmid hat viel zu verlieren, auch den Kronzeugenstatus

Zu verlieren hat Schmid, der sich in zahlreichen anderen Punkten selbst schwer belastet hat, jedenfalls viel. Denn ein Kronzeuge muss umfassend aussagen und sein ganzes Wissen offenbaren. Schlau wäre es also ganz und gar nicht, sollte er als Zeuge im Wöginger-Prozess tatsächlich etwas verschwiegen und stattdessen mit „Ich kann mich nicht erinnern“ geantwortet haben. Allerdings müsste die Staatsanwaltschaft Linz diesen Vorsatz auch beweisen können.