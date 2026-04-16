Veranstalter soll Geldspenden veruntreut haben

Beim SantaCon Bar Crawl ziehen jährlich im Dezember unzählige Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen durch Lokale von New York und sammeln Spenden. Die Tour ist weit über die US-Metropole hinaus berühmt.

Pildes wurde wegen mutmaßlicher Untreue festgenommen. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft.