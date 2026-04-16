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Schlager-Queen Naschenweng komplett vermessen!

Adabei Österreich
16.04.2026 11:29
Drei Stunden lang wurde jedes Körperdetail von Melissa Naschenweng exakt vermessen und notiert!
Drei Stunden lang wurde jedes Körperdetail von Melissa Naschenweng exakt vermessen und notiert!(Bild: Madame Tussauds Wien)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Jetzt ist es fix: Schlager-Star Melissa Naschenweng bekommt ihre eigene Wachsfigur – und zwar im Madame Tussauds Wien im Prater!

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Die 35-Jährige sorgt mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“ oder „Rosa Dynamit“ seit Jahren für volle Hallen – jetzt wird sie selbst zur Attraktion. Für ihre Figur wurde wirklich nichts dem Zufall überlassen: Bei einer dreistündigen Vermessung im Oktober 2025 haben die Künstler jedes Detail festgehalten – von Haut- und Haarfarbe bis zur exakten Augenfarbe.

Naschenweng selbst zeigt sich überwältigt: „Als ich die Nachricht bekommen habe, war ich ehrlich gesagt erst einmal sprachlos. Damit rechnet man ja nicht – dass ausgerechnet ich, die Melissa aus dem Lesachtal, eines Tages bei Madame Tussauds verewigt werde.“

Vom perfekten Hautton bis hin zur exakten Haar- und Augenfarbe als auch der richtigen ...
Vom perfekten Hautton bis hin zur exakten Haar- und Augenfarbe als auch der richtigen Körpergröße – kein Detail wurde ausgelassen, um die Figur so lebensecht wie möglich darzustellen.(Bild: Madame Tussauds Wien)

Eine der ganz Großen in Österreich 
Auch beim Museum ist die Freude groß. Sprecher Lukas Rauscher nennt sie „eine der größten modernen Schlagerstars in unserem Land“ – bei den Besuchern lag sie ganz vorne auf der Wunschliste.

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Noch wird geheim gehalten, wie die Figur genau aussehen wird. Outfit? Pose? Alles streng unter Verschluss! Erst Mitte Juni soll es so weit sein: Dann wird Melissa Naschenweng ihre eigene Wachsfigur höchstpersönlich enthüllen.

Die 35-jährige Sängerin, die mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“, „Kompliment“ oder „Rosa ...
Die 35-jährige Sängerin, die mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“, „Kompliment“ oder „Rosa Dynamit“ die Schlagerszene im deutschsprachigen Raum auf den Kopf gestellt hat, hat eng mit dem Studioteam von Madame Tussauds zusammengearbeitet.(Bild: Madame Tussauds Wien)
In welcher Pose und in welchem Outfit die Figur zu sehen sein wird, darüber wird noch ...
In welcher Pose und in welchem Outfit die Figur zu sehen sein wird, darüber wird noch geschwiegen und Mitte Juni preisgegeben, wenn Melissa Naschenweng höchstpersönlich die Figur im Wiener Prater enthüllen wird.(Bild: Madame Tussauds Wien)

Klar ist schon jetzt: Sie reiht sich damit in eine echte Star-Riege ein – neben Größen wie Andreas Gabalier, Hansi Hinterseer und Christina Stürmer.

Vom Lesachtal direkt ins Wachs-Kabinett – was für eine Karriere!

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