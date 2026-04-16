Schlager-Queen Naschenweng komplett vermessen!

Jetzt ist es fix: Schlager-Star Melissa Naschenweng bekommt ihre eigene Wachsfigur – und zwar im Madame Tussauds Wien im Prater!
Die 35-Jährige sorgt mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“ oder „Rosa Dynamit“ seit Jahren für volle Hallen – jetzt wird sie selbst zur Attraktion. Für ihre Figur wurde wirklich nichts dem Zufall überlassen: Bei einer dreistündigen Vermessung im Oktober 2025 haben die Künstler jedes Detail festgehalten – von Haut- und Haarfarbe bis zur exakten Augenfarbe.
Naschenweng selbst zeigt sich überwältigt: „Als ich die Nachricht bekommen habe, war ich ehrlich gesagt erst einmal sprachlos. Damit rechnet man ja nicht – dass ausgerechnet ich, die Melissa aus dem Lesachtal, eines Tages bei Madame Tussauds verewigt werde.“
Eine der ganz Großen in Österreich
Auch beim Museum ist die Freude groß. Sprecher Lukas Rauscher nennt sie „eine der größten modernen Schlagerstars in unserem Land“ – bei den Besuchern lag sie ganz vorne auf der Wunschliste.
Noch wird geheim gehalten, wie die Figur genau aussehen wird. Outfit? Pose? Alles streng unter Verschluss! Erst Mitte Juni soll es so weit sein: Dann wird Melissa Naschenweng ihre eigene Wachsfigur höchstpersönlich enthüllen.
Klar ist schon jetzt: Sie reiht sich damit in eine echte Star-Riege ein – neben Größen wie Andreas Gabalier, Hansi Hinterseer und Christina Stürmer.
Vom Lesachtal direkt ins Wachs-Kabinett – was für eine Karriere!
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