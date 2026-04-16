Schlager-Queen Naschenweng komplett vermessen!

Die 35-Jährige sorgt mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“ oder „Rosa Dynamit“ seit Jahren für volle Hallen – jetzt wird sie selbst zur Attraktion. Für ihre Figur wurde wirklich nichts dem Zufall überlassen: Bei einer dreistündigen Vermessung im Oktober 2025 haben die Künstler jedes Detail festgehalten – von Haut- und Haarfarbe bis zur exakten Augenfarbe.