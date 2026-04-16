Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Burgenland

Mit dem Rad rund um den Neusiedler See

Reisen & Urlaub
16.04.2026 11:01
Stiller Moment am See – zwischen Himmel, Wasser und Horizont.
Stiller Moment am See – zwischen Himmel, Wasser und Horizont.(Bild: Burgenland Tourismus)
Porträt von Diana Zwickl
Von Diana Zwickl

Auf knapp 120 Kilometern verbindet der grenzüberschreitende Radweg B10 eindrucksvolle Naturlandschaft mit Kulturstätten. Er bietet Sportlern wie Genussradlern ideale Bedingungen.

0 Kommentare

Ein Freund sagte einmal, wer den Neusiedler See regelmäßig mit dem Fahrrad umrundet, darf das getrost Tradition nennen. Er hat recht. Der Radweg B10 gehört zu den Klassikern. Die Strecke ist familientauglich und ideal für einen ganzen Tag in gesunder Bewegung, bietet aber auch sportlich Ambitionierten genügend Reiz, um gefordert zu werden.

Spürbarer Entscheidungsträger
Der Bahnhof Neusiedl am See ist ein idealer Ausgangspunkt. Die Züge aus Wien brauchen weniger als eine Stunde, die Fahrradmitnahme ist problemlos. Im Frühling zeigt sich der Seewinkel von seiner ruhigen Seite, mit klarer Sicht und milder Luft. Der Wind spielt eine entscheidende Rolle. Er bestimmt, ob man den Steppensee im oder gegen den Uhrzeigersinn umrundet. Wer die Wettervorhersage beachtet, erspart sich den Gegenwind auf den langen, offenen Passagen.

Im Frühling fährt man durch ein Meer an weißen Kirschblüten.
Im Frühling fährt man durch ein Meer an weißen Kirschblüten.(Bild: Burgenland Tourismus_Tommi Schmid)

In der „Hölle“ ist der Himmel ganz nah
Im Uhrzeigersinn führt die gut markierte Route von Neusiedl über Weiden nach Podersdorf. Schilf und Steppe formen hier ein weites Bild, das der Horizont abschließt. Podersdorf mit seinem freien Seezugang gilt als Zentrum des Wassersports. Am Ortsrand begegnet man beim Vorbeiradeln den wolligen Mangalitza-Schweinen, die zum regionalen Landgutprojekt gehören und das ganze Jahr über Besuch empfangen.

Nach Podersdorf erreicht man den Abschnitt „Hölle“ – der für Ornithologen und Naturfreunde ein Stück Paradies ist. Das rund 3000 Hektar große Herzstück des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel zeigt die Landschaft in ihrer ursprünglichen Form. Vom Aussichtsturm entlang des Weges eröffnet sich ein Mosaik aus Wasserflächen, Salzlacken und Wiesen, in denen Graugänse, Uferschnepfen und Seeregenpfeifer ihren Lebensraum haben. Der Wechsel des Lichts macht dieses Gebiet zu einer der eindrucksvollsten Passagen der gesamten Runde.

Grenzenlos radeln
In Illmitz teilt sich die Route: Wer es gemütlich mag, nimmt von April bis Oktober die Radfähre nach Mörbisch. Die Überfahrt dauert knapp eine halbe Stunde und rückt den See sprichwörtlich in den Mittelpunkt. Sportliche folgen der B10 südwärts über Pamhagen bis zur ungarischen Grenze, wo ein gültiges Reisedokument erforderlich ist. Die Hügel zwischen Balf und Fertőrákos fordern etwas Kraft, bevor der Radweg wieder auf österreichisches Gebiet führt.

B10 – Neusiedler See Radweg

Warum ich jedes Jahr gerne wiederkomme
Rust begrüßt seine Besucher mit dem vertrauten Klappern der Störche. Die Freistadt zählt seit 2001 zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist mit ihren gepflegten Gassen und Bürgerhäusern einer der schönsten Zwischenstopps an der B10. Weiter nach Norden, durch Breitenbrunn, Purbach und Jois, vorbei an Kellergassen und Weingärten, schließt sich die Runde am Bahnhof in Neusiedl am See. Im Frühling radelt man auf den letzten Kilometern durch Alleen blühender Kirschbäume.

Warum ich jedes Jahr wiederkomme? Weil keine Fahrt der anderen gleicht. Weil der Wind immer ein anderer ist, das Licht über der Steppe ein anderes. Die Runde bleibt, was sie für mich immer war – ein Stück pure Freiheit auf zwei Rädern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Reisen & Urlaub
16.04.2026 11:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Donnerstag
Sitzen und trainieren: Sessel wird zur Fitnesszone
Nahost-Konflikt, Energieversorgung, Blackout-Gefahr: Peter Vorhofer erklärt, wie gut Österreich ...
Message, Macht, Medien
Gas, Benzin, Blackout: Das sagt unser Krisenchef!
Folge von Mittwoch
Gemeinsam fit: Das „Tut-gut-Training“ mit Philipp
Stars & Skandale
Bedenklich: Diese Superstars liebten Teenager
Magyar stürzt Orbán:
„Ungarn bekommt Europas rechtestes Parlament!“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
134.310 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
113.865 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
95.179 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
863 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
854 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Das Duell
Glawischnig: „Pensions-Antrittsalter nach oben“
789 mal kommentiert
Mehr Reisen & Urlaub
Kurzurlaub in China
48 Stunden in Shanghai
Burgenland
Mit dem Rad rund um den Neusiedler See
Im Disneyland Paris
Warum die „Eiskönigin“ jetzt in Frankreich „wohnt“
WERBUNG
Social Media Reise mit Tanja Pfaffeneder
Profit durch Krieg
Taliban verdienen aktuell Millionen an Überflügen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf