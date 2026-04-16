Mit dem Rad rund um den Neusiedler See

Spürbarer Entscheidungsträger

Der Bahnhof Neusiedl am See ist ein idealer Ausgangspunkt. Die Züge aus Wien brauchen weniger als eine Stunde, die Fahrradmitnahme ist problemlos. Im Frühling zeigt sich der Seewinkel von seiner ruhigen Seite, mit klarer Sicht und milder Luft. Der Wind spielt eine entscheidende Rolle. Er bestimmt, ob man den Steppensee im oder gegen den Uhrzeigersinn umrundet. Wer die Wettervorhersage beachtet, erspart sich den Gegenwind auf den langen, offenen Passagen.