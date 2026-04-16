Mit dem Rad rund um den Neusiedler See

Auf knapp 120 Kilometern verbindet der grenzüberschreitende Radweg B10 eindrucksvolle Naturlandschaft mit Kulturstätten. Er bietet Sportlern wie Genussradlern ideale Bedingungen.
Ein Freund sagte einmal, wer den Neusiedler See regelmäßig mit dem Fahrrad umrundet, darf das getrost Tradition nennen. Er hat recht. Der Radweg B10 gehört zu den Klassikern. Die Strecke ist familientauglich und ideal für einen ganzen Tag in gesunder Bewegung, bietet aber auch sportlich Ambitionierten genügend Reiz, um gefordert zu werden.
Spürbarer Entscheidungsträger
Der Bahnhof Neusiedl am See ist ein idealer Ausgangspunkt. Die Züge aus Wien brauchen weniger als eine Stunde, die Fahrradmitnahme ist problemlos. Im Frühling zeigt sich der Seewinkel von seiner ruhigen Seite, mit klarer Sicht und milder Luft. Der Wind spielt eine entscheidende Rolle. Er bestimmt, ob man den Steppensee im oder gegen den Uhrzeigersinn umrundet. Wer die Wettervorhersage beachtet, erspart sich den Gegenwind auf den langen, offenen Passagen.
In der „Hölle“ ist der Himmel ganz nah
Im Uhrzeigersinn führt die gut markierte Route von Neusiedl über Weiden nach Podersdorf. Schilf und Steppe formen hier ein weites Bild, das der Horizont abschließt. Podersdorf mit seinem freien Seezugang gilt als Zentrum des Wassersports. Am Ortsrand begegnet man beim Vorbeiradeln den wolligen Mangalitza-Schweinen, die zum regionalen Landgutprojekt gehören und das ganze Jahr über Besuch empfangen.
Nach Podersdorf erreicht man den Abschnitt „Hölle“ – der für Ornithologen und Naturfreunde ein Stück Paradies ist. Das rund 3000 Hektar große Herzstück des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel zeigt die Landschaft in ihrer ursprünglichen Form. Vom Aussichtsturm entlang des Weges eröffnet sich ein Mosaik aus Wasserflächen, Salzlacken und Wiesen, in denen Graugänse, Uferschnepfen und Seeregenpfeifer ihren Lebensraum haben. Der Wechsel des Lichts macht dieses Gebiet zu einer der eindrucksvollsten Passagen der gesamten Runde.
Grenzenlos radeln
In Illmitz teilt sich die Route: Wer es gemütlich mag, nimmt von April bis Oktober die Radfähre nach Mörbisch. Die Überfahrt dauert knapp eine halbe Stunde und rückt den See sprichwörtlich in den Mittelpunkt. Sportliche folgen der B10 südwärts über Pamhagen bis zur ungarischen Grenze, wo ein gültiges Reisedokument erforderlich ist. Die Hügel zwischen Balf und Fertőrákos fordern etwas Kraft, bevor der Radweg wieder auf österreichisches Gebiet führt.
Warum ich jedes Jahr gerne wiederkomme
Rust begrüßt seine Besucher mit dem vertrauten Klappern der Störche. Die Freistadt zählt seit 2001 zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist mit ihren gepflegten Gassen und Bürgerhäusern einer der schönsten Zwischenstopps an der B10. Weiter nach Norden, durch Breitenbrunn, Purbach und Jois, vorbei an Kellergassen und Weingärten, schließt sich die Runde am Bahnhof in Neusiedl am See. Im Frühling radelt man auf den letzten Kilometern durch Alleen blühender Kirschbäume.
Warum ich jedes Jahr wiederkomme? Weil keine Fahrt der anderen gleicht. Weil der Wind immer ein anderer ist, das Licht über der Steppe ein anderes. Die Runde bleibt, was sie für mich immer war – ein Stück pure Freiheit auf zwei Rädern.
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