Meghan: „Bin weltweit am meisten gemobbte Person“

„Seit zehn Jahren werde ich jeden einzelnen Tag gemobbt. Ich war die am meisten getrollte Person der Welt. Und trotzdem: Ich bin noch hier.“ Mit dieser schonungslosen Aussage sprach Herzogin Meghan am Donnerstag an der Swinburne University in Australien über den massiven Hass, dem sie online ausgesetzt ist. In ihrem Gespräch mit jungen Menschen am dritten Tag ihrer Australienreise schilderte Meghan, wie sie über ein Jahrzehnt hinweg täglich „attackiert und beschimpft“ wurde – ein extremes Beispiel dafür, wie Social Media Leben beeinflussen und psychisch belasten kann.