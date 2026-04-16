Verstappen? F1-Boss „will nicht in Falle tappen“

Gemeinsame Lösungen gesucht

Anstelle eines Konflikts setzt der F1-CEO auf Zusammenarbeit. „Ich möchte nicht in die Falle tappen, Antagonismus zu schüren.“ Vielmehr wolle man gemeinsam mit dem vierfachen Weltmeister „konstruktiv“ an Verbesserungen arbeiten. „Er ist der beste Fahrer, er ist mehrfacher Weltmeister, und natürlich muss man auf seine Stimme hören“, stellte Domenicali klar.