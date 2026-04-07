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Lauschen Sie der Geschichte des Phantom der Oper

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07.04.2026 05:00
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Noch bis Juni wird im Wiener Raimund Theater Andrew Lloyd Webbers legendäres Meisterwerk „Das Phantom der Oper“ gezeigt – eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Pünktlich zum Muttertag am 10. Mai lädt die „Krone“ Sie und alle Mütter ein, das Stück zu erleben und verlost 5x2 Tickets für die Show am 10. Mai. 

Seit der Premiere im März 2024 begeistert die spektakuläre Neuproduktion des legendären Produzenten Cameron Mackintosh von Andrew Lloyd Webbers weltberühmtem Meisterwerk Das Phantom der Oper allabendlich das Publikum. Aufgrund des großen Erfolgs ist die Produktion auch in der aktuellen Saison 2025/26 zu sehen und läuft nun noch bis Juni 2026 im Raimund Theater.

(Bild: VBW/Deen van Meer)
(Bild: VBW Deen van Meer)
(Bild: Peter Tomschi)

Ein Stück, das Geschichte schrieb  
Basierend auf dem Romanklassiker „Le Fantôme de L‘Opéra“ von Gaston Leroux erzählt DAS PHANTOM DER OPER die bekannte, spannende und geheimnisvolle Geschichte des Phantoms, das in den unheimlichen Katakomben der Pariser Oper lebt, und seiner großen Liebe zu der jungen Sängerin Christine Daaé. Die Originalproduktion zählt mit insgesamt mehr als 160 Millionen Besucher*innen in Produktionen in 58 Ländern, 205 Städten in 21 Sprachen und als Gewinner von über 70 der wichtigsten Theaterpreise zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.

(Bild: VBW_Deen van Meer)

Legendärer Kronleuchter & weltbekannte Melodien 
Die Inszenierung beeindruckt mit vielen atemberaubenden Spezialeffekten – darunter der legendäre Kronleuchter – der beliebten Geschichte und der romantischen Musik von Andrew Lloyd Webber. Das Publikum darf sich auf alle weltbekannten Songs wie „Die Musik der Dunkelheit“, „Denk an mich“, „Das Phantom der Oper“, „Mehr will ich nicht von dir“ oder „Maskenball“ freuen – selbstverständlich begleitet vom VBW-Orchester in großer Besetzung.

Mitmachen und gewinnen
Anlässlich des baldigen Muttertags am 10. Mai hat die „Krone“ es geschafft 5x2 Tickets der Kategorie A für die Show zu ergattern und verlost diese nun unter allen Teilnehmern. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 17. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehemenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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