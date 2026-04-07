Lauschen Sie der Geschichte des Phantom der Oper

Ein Stück, das Geschichte schrieb

Basierend auf dem Romanklassiker „Le Fantôme de L‘Opéra“ von Gaston Leroux erzählt DAS PHANTOM DER OPER die bekannte, spannende und geheimnisvolle Geschichte des Phantoms, das in den unheimlichen Katakomben der Pariser Oper lebt, und seiner großen Liebe zu der jungen Sängerin Christine Daaé. Die Originalproduktion zählt mit insgesamt mehr als 160 Millionen Besucher*innen in Produktionen in 58 Ländern, 205 Städten in 21 Sprachen und als Gewinner von über 70 der wichtigsten Theaterpreise zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.