Schwarz-grüne Schlacht im Umweltausschuss

Stein des Anstoßes sind die als Zukunft gefeierten „Mini-AKWs“. Für die Grünen nichts als ein teures Luftschloss. „Der bisher immer hoch gehaltene Anti-Atom-Konsens bröckelt“, warnt Hammer. Besonders brisant: Aussagen von Bundeskanzler Christian Stocker, wonach eine EU-Atomrenaissance nicht ausgeschlossen werde. Die Grünen verlangen Aufklärung – und ein Ende des Schweigens. Denn eines sei klar: „Das sicherste Kraftwerk ist jenes, das gar nicht erst gebaut wird.“