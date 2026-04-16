Ex-Signa-Manager will Pilnacek nicht erkannt haben

Wirbel um Signa-Frage

NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke fragte dann direkt nach der Signa. So hatte Christian Mattura aus Auskunftsperson im U-Ausschuss ausgesagt, Rauball habe ihm gegenüber erwähnt, dass es Probleme wegen der Insolvenz der Signa Sport United gebe mit dem Hauskauf.

Die Signa Sports United (SSU) war eine börsennotierte Tochtergesellschaft der Signa Holding von René Benko, meldete Ende Oktober 2023 Insolvenz an, nachdem eine zugesagte Kapitalspritze von 150 Millionen Euro zurückgezogen wurde. Die SSU war eigentlich der Stein des Anstoßes, welcher René Benkos Kartenhaus zum Einsturz brachte. Wotschke fragte nach Wahrnehmungen Stadlhubers zu Beratungstätigkeiten Pilnaceks zur Signa oder René Benko.