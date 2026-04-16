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Straßenbahn prämiert

„Krone“-Tram kurvt jetzt ausgezeichnet durch Stadt

Tirol
16.04.2026 10:43
Porträt von Recka Hammann
Porträt von Jasmin Steiner
Von Recka Hammann und Jasmin Steiner

Die „Out of Home“-Trophäen der Progress Werbung wurden vor wenigen Tagen in Innsbruck verliehen. Auch die „Krone“ darf sich über diese Auszeichnung freuen – und zwar für die coole Tram, die seit Monaten durch Innsbruck fährt und zahlreiche Blicke auf sich zieht – siehe auch Video.

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Um zu den Gewinnern der ,Out of Home‘-Trophy zu zählen, bedarf es eines hohen Maßes an Kreativität und Aussagekraft sowie einem unverwechselbaren Markenauftritt. Die prämierten Sujets zeigen, welches Potenzial ,Out of Home‘-Advertising hat, wenn Idee und Medium gemeinsam gedacht werden“, resümierte Dominik Sobota, Geschäftsführer der Progress Werbung bei der Verleihung der „Out of Home Trophy 2025“, die in einem feierlichen Rahmen im Medicent in Innsbruck über die Bühne ging. Dabei punktete MPreis gleich mehrfach, darunter mit einem City-Light-Sujet, das Tirols Landschaften mit dem Einkaufserlebnis verknüpft.

Der Jubel ist groß! Dominik Sobota, Geschäftsführer der Progress Werbung, „Tiroler ...
Der Jubel ist groß! Dominik Sobota, Geschäftsführer der Progress Werbung, „Tiroler Krone“-Chefredakteur Claus Meinert, „Tiroler Krone“-Chefin vom Dienst Jasmin Steiner, Peter Buglas, Regionalmanager der Progress Werbung, und Franz Kurz, Marketingleiter der IVB (von links).(Bild: Recka Hammann)
Sie sticht sofort ins Auge, die „Krone“-Straßenbahn. Seit Monaten chauffiert sie Fahrgäste durch ...
Sie sticht sofort ins Auge, die „Krone“-Straßenbahn. Seit Monaten chauffiert sie Fahrgäste durch Innsbruck.(Bild: Jasmin Steiner)
Lukas Krackl (Progress Werbung), Stefanie Garber (MPreis) und Charlie Zimmermann (re.) freuten ...
Lukas Krackl (Progress Werbung), Stefanie Garber (MPreis) und Charlie Zimmermann (re.) freuten sich.(Bild: Recka Hammann)
Anna Freysinger (Alpbachtal Wildschönau) mit der Trophy in der Hand.
Anna Freysinger (Alpbachtal Wildschönau) mit der Trophy in der Hand.(Bild: Recka Hammann)
Elias Tollinger (Casino Innsbruck) und Sarah Leopold nahmen die Auszeichnung entgegen.
Elias Tollinger (Casino Innsbruck) und Sarah Leopold nahmen die Auszeichnung entgegen.(Bild: Recka Hammann)

„Tram ist bewegendes Werbemittel“
Eine Top-Position im Publikumsvoting, bei dem mehr als 4500 Stimmen abgegeben wurden, schnappte sich die Straßenbahn der „Tiroler Krone“. Sie ziert nicht nur den Leitspruch „Mut, Haltung, Unabhängigkeit“, sondern macht unter anderem auch Lust auf ein „Krone“-Plus-Abo.

„Die voll gebrandete Tram fungiert als bewegendes Werbemittel, das durch die durchgehende rote Farbfläche, die markante Typografie und das prägnante Logo inszeniert wurde. Sie präsentiert sich als rollendes Titelblatt und spricht Menschen im Alltag an, um sie zur Lektüre der ,Krone‘ zu motivieren“, lobte Regionalmanager Peter Buglas.

Zitat Icon

Jedes Mal, wenn ich ,unsere‘ Straßenbahn sehe, habe ich ein gutes Gefühl, weil diese Garnitur einfach auffällt. Das war und ist ja das Ziel.

Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“

Bild: Imre Antal

„Da habe ich jedes Mal ein richtig gutes Gefühl“
„Diese Auszeichnung freut uns natürlich sehr und ich bedanke mich bei all jenen, die uns dazu verholfen haben. Fast noch mehr freut mich jedoch, wenn ich in Innsbruck unterwegs bin und ,unsere‘ Straßenbahn entdecke, wie sie durch die Stadt bimmelt. Da habe ich jedes Mal aufs Neue ein richtig gutes Gefühl, weil diese Garnitur einfach auffällt. Genau das war und ist ja das Ziel“, sagte Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“.

Freude auch bei weiteren Ausgezeichneten
Unter den weiteren Gewinnern tummelten sich beispielsweise auch das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, die Erlebnissennerei Zillertal, die TVB Region Hohe Salve, das Kaufhaus Tyrol, das Casino Innsbruck und die Werbeagentur Zimmermann Streiter.

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