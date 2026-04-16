„Krone“-Tram kurvt jetzt ausgezeichnet durch Stadt

„Da habe ich jedes Mal ein richtig gutes Gefühl“

„Diese Auszeichnung freut uns natürlich sehr und ich bedanke mich bei all jenen, die uns dazu verholfen haben. Fast noch mehr freut mich jedoch, wenn ich in Innsbruck unterwegs bin und ,unsere‘ Straßenbahn entdecke, wie sie durch die Stadt bimmelt. Da habe ich jedes Mal aufs Neue ein richtig gutes Gefühl, weil diese Garnitur einfach auffällt. Genau das war und ist ja das Ziel“, sagte Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“.