Geld wie Heu

Neben den innenpolitischen Folgen und den Auswirkungen auf die EU wird das jüngste ungarische Wahlergebnis insbesondere in Hinblick auf die Finanzen der Union gewaltige Auswirkungen haben. Jetzt dürften nämlich sehr rasch jene etwa 30 Milliarden Euro fließen, die Brüssel der Orban-Regierung vorenthalten hat. Und natürlich auch der 90-Milliarden-Kredit für die Ukraine, den eben dieser Viktor Orbán bislang blockiert hat.