Aggressiver Besitzer beißt Hundewelpen in Nacken

Der Verdächtige war den Beamten bereits durch Schreie und wildes Gestikulieren in der Hundezone im Theresienbadpark aufgefallen – bei sich hatte der 31-Jährige seinen Hund, einen erst fünf Monate alten Stafford-Terrier. Als der Mann die Beamten entdeckte, blieb nichts mehr übrig von etwaiger Tierliebe: Der Hundehalter ließ den Welpen zurück, sprang über den Zaun der Anlage und gab Fersengeld. Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn stoppen. Das quittierte der Mann mit Beschimpfungen und geballten Fäusten.