Schlimmste Angriffe auf Ukraine seit Wochen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht insgesamt 207 ukrainische Drohnen abgefangen. Wie viele Drohnen die Ukraine tatsächlich abgefeuert hat und wie viele von ihnen Ziele getroffen haben, verriet Russland nicht. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben ohnedies nicht. Trümmer abgeschossener Drohnen stürzten nach Angaben örtlicher Behörden auf die Hafenanlage von Tuapse im Süden Russlands und lösten einen Brand aus.