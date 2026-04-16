Schlimmste Angriffe auf Ukraine seit Wochen

Bei gewaltigen russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Behördenangaben in der Nacht auf Donnerstag mindestens 14 Menschen gestorben und Dutzende verletzt worden. Auch aus der südrussischen Region Krasnodar werden Tote gemeldet.
Sieben Menschen seien allein in der südlichen ukrainischen Hafenstadt Odessa bei Raketen- und Drohnenangriffen getötet worden, erklärte Regionalgouverneur Serhij Lysak. In der Hauptstadt Kiew seien mindestens vier Menschen getötet worden, darunter ein Zwölfjähriger, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit.
Zudem seien allein in der Hauptstadtregion mindestens 45 Menschen verletzt worden. Die russische Armee griff in der Nacht auch die Stadt Dnipro an. Dabei wurden nach Angaben von Gouverneur Oleksandr Hanscha drei Menschen getötet. Aus Charkiw und Odessa wurden Verletzte gemeldet.
Minderjährige starben in Krasnodar
Bei einem ukrainischen Gegenangriff in der südrussischen Region Krasnodar wurden nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Minderjährige im Alter von fünf und 14 Jahren getötet.
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht insgesamt 207 ukrainische Drohnen abgefangen. Wie viele Drohnen die Ukraine tatsächlich abgefeuert hat und wie viele von ihnen Ziele getroffen haben, verriet Russland nicht. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben ohnedies nicht. Trümmer abgeschossener Drohnen stürzten nach Angaben örtlicher Behörden auf die Hafenanlage von Tuapse im Süden Russlands und lösten einen Brand aus.
Russland greift die Ukraine umgekehrt seit dem Beginn des umfassenden Angriffskriegs vor mehr als vier Jahren fast jede Nacht mit hunderten Drohnen an. Zuletzt weitete die russische Armee zudem tagsüber ihre Luftangriffe aus.
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