Glücksbringer und Süßes liebste Silvestergeschenke

Keine pyrotechnische Feuerwerkskörper mehr in Supermärkten

Dass Feuerwerkskörper nicht mehr so gerne gekauft werden, liegt auch daran, dass sie in den Supermärkten nicht mehr verkauft werden. „Pyrotechnische Gegenstände sind schädlich für unsere Umwelt und belastend für Haus- und Waldtiere. Deshalb haben große Handelsketten wie etwa Supermärkte pyrotechnische Feuerwerkskörper aus Ihrem Sortiment genommen. Heuer werden nur noch Restbestände veräußert, auch um den Lieferanten im Wort zu bleiben. Damit setzen österreichische Lebensmitteleinzelhändler ein klares Signal: Es wird bis auf Weiteres keine Neuanschaffung von Raketen und Co. mehr geben“, sagte Geschäftsführer vom Handelsverband Rainer Will.