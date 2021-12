Silvester: Was passiert nach 22 Uhr?

Silvester ist einer jener bedeutenden Tage im Jahr, die man nicht verschieben kann. Und man kann auch nicht um 22 Uhr so tun, als wäre es Mitternacht. Alle Lokale, Kultureinrichtungen und sogar Hotelrestaurants müssen dann aber schließen. Auch die Polizei wird gefordert sein, denn die Chance, dass illegale Partys am Donaukanal oder Karlsplatz stattfinden, ist groß. Um 00:01 Uhr müssen jedenfalls alle Ungeimpften den Heimweg antreten. Aber wie soll das kontrolliert werden? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.