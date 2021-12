Verbot von Feuerwerk: Supermärkte stoppen Verkauf

Schädlich für Luft, Natur und Ohren

Die Explosion von Feuerwerkskörper kann laut Umweltbundesamt bis zu 170 Dezibel erreichen. Zum Vergleich: ein Flugzeugstart bringt es auf 140 Dezibel. Laut Experten beginnt bei 80 bis 100 Dezibel die Unbehaglichkeitsschwelle des Menschen. Wild- und Haustiere leiden aufgrund des guten Gehörs besonders unter dem Feuerwerkslärm. Außerdem steigt die Schadstoff- und Feinstaubbelastung durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern explosionsartig an. In der Silvesternacht wird der Grenzwert von Feinstaub (PM10) an fast allen städtischen Messstellen in Österreich um das zehn- bis 15-fache überschritten.