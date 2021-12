Getarnte Proteste der Corona-Leugner an Silvester

Das in ganz Österreich erwartete eher frühlingshafte Wetter könnte die Situation noch verschärfen. So wird unter anderem im Internet unter dem Motto des Opus-Hits „Live ist Life“ am 31. Dezember erneut zum Protest auf dem Schwarzenbergplatz im Herzen Wiens aufgerufen. In anderen Foren und Messenger-Diensten geht es um allerlei bundesweite Aktionen gegen die vorverlegte Sperrstunde, die am Mittwoch binnen der 48-Stunden-Frist noch rechtzeitig von Corona-Leugner angemeldet werden sollten. Denn eigentlich müssten Ungeimpfte ab 00.01 Uhr in der Neujahrsnacht durch die ab dann wieder geltenden Ausgangsbeschränkungen nach Hause gehen. Doch wer soll das kontrollieren?