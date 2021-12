Silvester: Was passiert nach 22 Uhr?

Partys könnten sich auf Straße verlagern

In Wien soll es jedenfalls, so wünscht es die Verordnung, ab 22 Uhr still sein. Ein leises Silvester - darüber freuen sich immerhin die meisten Tiere. Alle Lokale, Kultureinrichtungen und sogar Hotelrestaurants müssen schließen. Für die Gastronomen bedeutet das eine Katastrophe. Und auch für die Polizei könnte es eine ebenso arbeitsreiche Nacht wie an den übrigen Silvestertagen (außer im Lockdown 2020) werden.