Ureinwohner bewachen mit Drohnen ihren Regenwald

Pedro Agamenon macht sich Sorgen um das Land seiner Arara. „Unser Volk hat oft zugelassen, dass Eindringlinge sein Land erobern“, sagt der Cacique, also Häuptling. „Aber das Gebiet, in dem wir heute leben, bewahren wir.“ Dessen Überwachung und Schutz nehmen die Arara jetzt auch ganz modern mit Drohnen in die Hand.