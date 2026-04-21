Hunderte KI-generierte Frauen werben für Trump

Hetze gegen radikale Linke

Besonders auf TikTok sind die politischen Avatars zu sehen. Sie zeigen sich in Videos bei Alltagsaktivitäten, von Workouts bis zu gemeinsamen Aktivitäten mit (nicht minder attraktiven) Freundinnen. Teilweise haben sich die K.I.-Girls über 35.000 ahnungslose Follower angelacht. Wer ihnen folgt, wird mit täglichen Postings bombardiert, in denen sie für die „America First“-Politik werben und gegen die „radikale Linke“ hetzen.