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Fake-Bilderflut

Hunderte KI-generierte Frauen werben für Trump

Ausland
21.04.2026 09:02
Porträt von Christian Thiele
Porträt von krone.at
Von Christian Thiele und krone.at

Sie sind „neu hier, lieben Gott und Trump“. Mit Schriftzügen wie diesem überschwemmen Hunderte KI-generierte Bilder soziale Netzwerke, um Werbung für Donald Trump und dessen Politik zu machen. 

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Während seine Politik in der Bevölkerung laut Umfragen immer weniger Zustimmung bekommt, ist Donald Trump bei einer Wählergruppe scheinbar populärer denn je: bei jungen, sehr attraktiven Influencerinnen.

Diese sind in den letzten Monaten zu Hunderten in die Social-Media-Arena eingetreten und werben für ihr Idol im Weißen Haus mit Sätzen wie: „Wenn du Trump unterstützt, hast du eine Freundin dazugewonnen!“ Was diese Anhängerinnen des US-Präsidenten gemeinsam haben: Sie sind alle K.I.-generiert.

Ein TikTok-Sprecher wimmelte ab, dass es sich nach eigenen Nachforschungen bei den Konten ...
Ein TikTok-Sprecher wimmelte ab, dass es sich nach eigenen Nachforschungen bei den Konten lediglich um „harmlose Spammer“ handelt. Meta und YouTube verwiesen darauf, dass sie ihre User in ihren AGBs warnen würden, dass sie K.I. Content deklarieren müssen.(Bild: Screenshot/Threads ash.renee411)

Hetze gegen radikale Linke
Besonders auf TikTok sind die politischen Avatars zu sehen. Sie zeigen sich in Videos bei Alltagsaktivitäten, von Workouts bis zu gemeinsamen Aktivitäten mit (nicht minder attraktiven) Freundinnen. Teilweise haben sich die K.I.-Girls über 35.000 ahnungslose Follower angelacht. Wer ihnen folgt, wird mit täglichen Postings bombardiert, in denen sie für die „America First“-Politik werben und gegen die „radikale Linke“ hetzen.

Für Forscher in der „New York Times“ deutet das hohe Aufkommen von KI-generierten politischen Avataren auf einen breit angelegten Versuch hin, konservative Wähler im Netz anzusprechen. Diese Zielgruppe wurde vom Präsidenten und seinem Umfeld darauf vorbereitet, Memes, Influencer, Deepfakes und andere digital aufbereitete Botschaften zu akzeptieren, solange sie für Trump sind. Der Präsident hat auch schon mindestens ein Posting einer blonden K.I.-Schönheit auf Truth Social geteilt.

Seit Ende 2025 aktiv ist etwa KI-Model Jessica Foster. „Sie“ verkauft auch „explizite Bilder“ für mehr als 100 Dollar pro Beitrag:

Oft nur Haarfarbe verändert
Die Social-Media-Konten der Avatars wurden laut der Profile angeblich in verschiedenen US-Bundesstaaten angelegt. Oft benutzen unterschiedliche Nutzer-Konten dasselbe Profilfoto mit verschiedenen Namen – teilweise sind die Gesichter vollkommen gleich, nur die Haarfarbe ist anders. Oder die patriotischen Avatare posieren in ähnlichen Posen und mit identischem Hintergrund – gerne auch in Uniform beim US-Militär.

(Bild: Screenshot/Threads ash.renee411)

Quelle unbekannt
Unklar ist, wer die Trump-huldigenden K.I.-Schönheiten generiert hat. Laut Kaylyn Jackson Schiff, Analystin der „Governance And Responsible A.I. Lab“ (GRAIL), ist es fast unmöglich, die Quelle ausfindig zu machen, weil die Konten oft nur wenige Wochen aktiv sind.

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Immer wieder auftretende grammatikalische Fehler in den Postings könnten darauf hinweisen, dass ausländische Kräfte hinter den Avatars stecken. Das Ziel: Die amerikanische Bevölkerung vor den Kongresswahlen im Herbst weiter zu polarisieren. So ist in über einem Dutzend Userprofilen der Satz: „Republikanerin & stolz“ zu lesen.

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