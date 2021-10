Amazonas-Regenwald wurde auf Facebook verscherbelt

Am Kleinanzeigenportal des sozialen Netzwerks Facebook findet man allerlei Gebrauchtware und Dienstleistungen, Grundstücke im Amazonas-Regenwald würde man dort aber nicht vermuten. Dennoch verscherbelten Facebook-User in Brasilien Land in der „grünen Lunge“ unserer Erde. Ein halbes Jahr, nachdem das soziale Netzwerk auf diesen Missbrauch seines Marketplace-Dienstes hingewiesen wurde, hat es nun die AGB adaptiert.