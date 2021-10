Zum 3. Mal: Genfer Autosalon schon wieder abgesagt

Die nächste Ausgabe der Messe soll erst 2023 stattfinden, wie die Veranstalter nun mitteilen. Als Grund nennen sie die branchenweiten Verwerfungen aufgrund der Corona-Pandemie. Etwa in Form von Reisebeschränkungen bei Ausstellern und Besuchern, aber auch in Gestalt der Chipkrise, die ihre Wurzeln in den Produktionsstopps Anfang 2020 hat. Beides habe bereits zu einigen Absagen von Ausstellern geführt.