Katar rettet den Genfer Autosalon vor dem Ende

Der Automobilsalon am Genfer See war seit Jahrzehnten ein fester Termin für die automobile Welt - bis Corona kam und die Messe zweimal ausfallen musste. Die beiden Absagen stellten die Organisatoren zudem vor erhebliche finanzielle Probleme, sodass die Zukunft der Veranstaltung - mit 600.000 Besuchern immerhin die größte ihrer Art in der Schweiz - nach 90 Ausgaben vor dem Aus stand. Hinzu kamen Auseinandersetzungen mit dem Kanton Genf, die die Zukunft der Veranstaltung in Frage stellten. Doch jetzt scheint die Zukunft der „Geneva International Motorshow“ nach Schweizer Medienberichten gesichert zu sein.