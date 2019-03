Elf Highlights und ein Totalflop am Genfer Salon

Seat el-born

Ausschließlich elektrisch ist Seats Studi el-born unterwegs, die auf dem kommenden VW ID. basiert und einen Ausblick bietet auf das erste E-Auto der Spanier. Das Highlight ist aber eigentlich der Name, denn „el-born“ klingt, als würde es von „electrical born“ oder so kommen, also gleichsam als Elektroauto geboren. Tatsächlich ist El Born aber ein angesagtes Viertel in Barcelona. Die Optik ist eher konservativ als futuristisch. Die E-Maschine leistet 150 kW/204 PS und beschleunigt den Familienstromer in 7,5 Sekunden auf 100 km/h. Nach WLTP sollen dank 62-kWh-Akku 420 Kilometer drin sein.