Vorbereitung auf Aus des Verbrennungsmotors läuft

Zulieferer investieren stark in Elektro-Entwicklung

Um Schritt zu halten, stecken die befragten Automobilzulieferer - unter ihnen viele Familienunternehmen - laut der Studie rund ein Drittel ihrer Forschungs- und Entwicklungsmittel in die E-Mobilität, auch wenn ihr Anteil am Gesamtumsatz mit 15 Prozent noch deutlich niedriger ist. Rund 85 Prozent nutzen die Gewinne aus dem Verbrennergeschäft, um parallel Kompetenzen in der Elektromobilität aufzubauen. Radikalere Strategien wie etwa Fusionen mit anderen oder gar ein rasches Ausscheiden aus dem Automobilgeschäft plane nur eine Minderheit.