Rätsel um Leichenfund in Klagenfurter Wohngebiet

Daher sind neben mehreren Polizeistreifen auch die Spurensicherung sowie Hundetrupps in der Siedlung unterwegs. Sie suchen die Umgebung nach möglichen Tatmitteln ab. Auch an den Türen der Anrainer wird für Hinweise geklingelt. „Ein Team der Gerichtsmedizin soll am Nachmittag eintreffen“, berichten die Beamten vor Ort. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Kärnten übernommen.