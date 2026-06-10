Rätsel um Leichenfund in Klagenfurter Wohngebiet

Aktuell läuft in Klagenfurt ein großer Polizeieinsatz. In einer Werkstätte eines Wohnhauses wurde die Leiche eines Mannes entdeckt. Die Spurensicherung und mehrere Streifen sind vor Ort.
Laut ersten Informationen sei der Mann beim Auffinden bereits tot gewesen. Er befand sich in der Werkstatt seines Wohnhauses. Die Leiche hat laut Angaben der Polizei eine große Kopfverletzung. Ein Fremdverschulden könne aktuell nicht ausgeschlossen werden.
Daher sind neben mehreren Polizeistreifen auch die Spurensicherung sowie Hundetrupps in der Siedlung unterwegs. Sie suchen die Umgebung nach möglichen Tatmitteln ab. Auch an den Türen der Anrainer wird für Hinweise geklingelt. „Ein Team der Gerichtsmedizin soll am Nachmittag eintreffen“, berichten die Beamten vor Ort. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Kärnten übernommen.
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