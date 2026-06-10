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Austria holt Verteidiger von Borussia Dortmund

Fußball National
10.06.2026 12:20
Jonas Feddersen wechselt zur Austria.
Jonas Feddersen wechselt zur Austria.(Bild: ©Daniel Shaked)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Austria Wien hat einen Neuzugang für die Zukunft präsentiert. Die Veilchen verpflichten den deutschen Innenverteidiger Jonas Feddersen ablösefrei von Borussia Dortmund. Der 19-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029.

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Der 19-jährige Innenverteidiger soll zunächst als Perspektivspieler bei den Young Violets in der 2. Liga Spielpraxis sammeln. Der 1,94 Meter große Linksfuß wird aber bereits am 18. Juni gemeinsam mit der Kampfmannschaft in die Vorbereitung starten. „Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zur Austria. Die Gespräche mit Tomas Zorn waren sehr positiv und haben mir eine klare Perspektive für meine weitere Entwicklung vermittelt. Die Austria ist ein toller Verein und Wien eine super Stadt, mit der ich mich voll identifizieren kann. Deshalb bin ich überzeugt, dass dieser Wechsel der richtige Schritt für meine Zukunft ist“, sagt Feddersen.

Der deutsche Defensivspieler absolvierte in der vergangenen Saison 21 Partien für Borussia Dortmund II. Zuvor durchlief er sämtliche Nachwuchsteams des BVB. Darüber hinaus sammelte er in zehn Einsätzen in der UEFA Youth League sowie in zwei Spielen für die deutsche U16-Nationalmannschaft internationale Erfahrung.

„Spannendes Gesamtpaket“
Sportdirektor Tomas Zorn zeigt sich von der Verpflichtung überzeugt: „Mit Jonas Feddersen konnten wir einen sehr talentierten und entwicklungsfähigen Defensivspieler für uns gewinnen. Unser Fokus liegt grundsätzlich darauf, Talente aus der eigenen Akademie an den Profibereich heranzuführen. Gleichzeitig analysieren wir laufend, auf welchen Positionen wir zusätzliche Perspektivspieler benötigen.“

Warum die Wahl auf den Deutschen fiel, erklärt Zorn ebenfalls: „Auf der linken Innenverteidigerposition haben wir aktuell Potenzial für eine externe Verstärkung gesehen. Jonas bringt mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Ausbildung bei Borussia Dortmund und seiner Spielanlage ein spannendes Gesamtpaket mit.“

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