Austria holt Verteidiger von Borussia Dortmund

Der 19-jährige Innenverteidiger soll zunächst als Perspektivspieler bei den Young Violets in der 2. Liga Spielpraxis sammeln. Der 1,94 Meter große Linksfuß wird aber bereits am 18. Juni gemeinsam mit der Kampfmannschaft in die Vorbereitung starten. „Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zur Austria. Die Gespräche mit Tomas Zorn waren sehr positiv und haben mir eine klare Perspektive für meine weitere Entwicklung vermittelt. Die Austria ist ein toller Verein und Wien eine super Stadt, mit der ich mich voll identifizieren kann. Deshalb bin ich überzeugt, dass dieser Wechsel der richtige Schritt für meine Zukunft ist“, sagt Feddersen.