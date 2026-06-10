Drama um Mette-Marit: Marius kommt nicht frei!

Während Marius Borg Høiby auf sein Urteil wartet, wird das Osloer Gefängnis, in dem er sitzt, aufgelassen. Norwegischen Medien zufolge wird er vermutlich noch vor dem Urteil in das Hochsicherheitsgefängnis Ila verlegt.

Gemeinsam mit nur wenigen verbliebenen Mithäftlingen durfte sich der 29-Jährige laut Gefängnisleitung wegen der Gefängnisschließung in den vergangenen Tagen an Freizeitaktivitäten im Freien beteiligen.