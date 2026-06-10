Alligator stellt Flüchteten: Auszeichnung bekommen

Verdächtiger wollte sich in Sumpfgebiet verstecken

Der ernste Hintergrund der lustigen Aktion: Beamte der Louisiana State Police hatten auf der Interstate 310 einen Toyota gestoppt, der durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen war. Laut Polizeibericht stellten die Cops fest, dass der Fahrer Victor Rivas „Anzeichen von einer Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen aufwies“. Als sie den 40-Jährigen aufforderten, auszusteigen und sich einem Test zu unterziehen, sprintete dieser plötzlich los. Er rannte über die Fahrbahn der Highway und entkam in einem nahegelegenen Sumpfgebiet.