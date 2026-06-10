Polizei zeigt Humor
Alligator stellt Flüchteten: Auszeichnung bekommen
Eins muss man dieser Polizeidienststelle in Louisiana lassen – sie hat einen tierisch komischen Sinn für Humor. Ein Alligator der St. Parish Gemeinde, der einen mutmaßlichen Alkohol- oder Drogenfahrer auf der Flucht vor den Cops gestoppt hatte, wurde jetzt zum „Ehrenbeamten“ gekürt.
Ein Foto davon ging viral. Es zeigt den Sheriff, der einem KI-generierten Alligator in Polizei-Uniform den Titel „Deputy of the Year“ überreicht.
Verdächtiger wollte sich in Sumpfgebiet verstecken
Der ernste Hintergrund der lustigen Aktion: Beamte der Louisiana State Police hatten auf der Interstate 310 einen Toyota gestoppt, der durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen war. Laut Polizeibericht stellten die Cops fest, dass der Fahrer Victor Rivas „Anzeichen von einer Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen aufwies“. Als sie den 40-Jährigen aufforderten, auszusteigen und sich einem Test zu unterziehen, sprintete dieser plötzlich los. Er rannte über die Fahrbahn der Highway und entkam in einem nahegelegenen Sumpfgebiet.
Das Posting zu dem skurrilen Vorfall von der Polizei:
Deputys des St. Charles Parish Sheriff‘s Office wurden zur Unterstützung der Suche hinzugezogen. Sie entdeckten Rivas nur per Suchdrohne, weil dieser in seinem Sumpfversteck von einem Alligator angegriffen und aus dem trüben Wasser getrieben wurde. Worauf die Polizei den an den Armen und Beinen durch das Reptil verletzen Flüchtigen verhaften und in ein Krankenhaus bringen konnte.
Zum Bild vom „Al E. Gator“ getauften Reptil, das mit Sheriff Greg Champagne posiert, hieß es in einer Facebook-Mitteilung scherzhaft: „Der Alligator wurde nicht verletzt und hat inzwischen seine regulären Streifenfahrten im Sumpf wieder aufgenommen.“
Weiter erklärten die Behörden: „Zur Erinnerung: Fahren Sie nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, laufen Sie nicht vor der Polizei davon und verstecken Sie sich ganz bestimmt nicht in den Sümpfen Louisianas. Die Tierwelt könnte mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.“
Festgenommener bereits aus Spital entlassen
Rivas wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen und sitzt in Untersuchungshaft. Er muss sich wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen sowie Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Gericht verantworten.
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