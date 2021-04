Toyota verbrennt im Motor Wasserstoff statt Benzin

Unter anderem weist er keine Schmiereigenschaften auf, wie das Benzin und Diesel tun, weil er keinen Kohlenstoff enthält. Darüber hinaus greift er auch den Schmierfilm vorhandener Schmiermittel an, und zwar auf zweierlei Art: Einerseits greift er die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen der langkettigen Kohlenwasserstoffe der Schmierstoffe an, deren Bruchstücke verbrennen. Andererseits indem die Wasserstoffflamme bis an die Wandung des Zylinders heranbrennt, und nicht, wie es bei Benzin der Fall ist, beim Annähern an die Randzone verlöscht.