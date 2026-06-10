Kraftakt: 12.000 Euro für einen Jahrhundertsprung!

Die Golden Roof Challenge zählt zu den besten Leichtathletik-Veranstaltungen in Österreich. OK-Chef Armin Margreiter hofft bei seinem Meeting am Samstag mit dem bulgarischen Überflieger Saraboyukov auf eine Jahres-Bestleistung: „Die Bilder würden um die Welt gehen. Eine unbezahlbare Werbung.“