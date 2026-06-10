Kraftakt: 12.000 Euro für einen Jahrhundertsprung!

Die Golden Roof Challenge zählt zu den besten Leichtathletik-Veranstaltungen in Österreich. OK-Chef Armin Margreiter hofft bei seinem Meeting am Samstag mit dem bulgarischen Überflieger Saraboyukov auf eine Jahres-Bestleistung: „Die Bilder würden um die Welt gehen. Eine unbezahlbare Werbung.“
Graue Haare kann OK-Chef Armin Margreiter keine mehr bekommen, mit 60 sind dem Tiroler die Haare schon ausgegangen. Denn die Golden Roof Challenge beschert dem früheren Zehnkämpfer auch bei der 22. Auflage noch immer schlaflose Nächte.
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