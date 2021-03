Toyota Mirai: Außen Blauwal, innen Sardinenbüchse

Mit meinen 1,88 Meter Körpergröße passt mein Kopf genau in eine Aussparung am Dachhimmel, ähnlich wie im hinteren Fußraum des Porsche Taycan die Füße in die „Fußgarage“ passen. Wenn man sich allerdings etwas bewegt - etwa weil der Fahrer bremst - stößt man sich den Kopf am Querholm im Dach. Außerdem ist die Rücksitzlehne so stark konturiert, dass sie den Passagieren die zur Mitte gewandte Schulter unangenehm nach vorne drückt. Und apropos Fußgarage: Die Füße haben auch nicht sonderlich viel Platz, jedenfalls wenn der Vordersitz ganz nach unten gefahren ist.