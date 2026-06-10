Ehemaliger Torschützenkönig unterschreibt beim WAC

Fußball-Bundesligist WAC hat am Mittwoch die Verpflichtung des 27-jährigen Stürmers Giacomo Vrioni verkündet. Für den italienisch-albanischen Doppelstaatsbürger, der zuletzt in der Serie B beim FC Cesena engagiert war, ist es eine Rückkehr nach Österreich. Vrioni war in der Saison 2021/22 als Leihspieler von Juventus Turin bei der WSG Tirol sehr erfolgreich und kürte sich mit 19 Treffern gemeinsam mit Karim Adeyemi zum Torschützenkönig.
Der 1,88 m große Linksfuß unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre bei den Kärntnern. Er war ehemaliger Nachwuchsteamspieler Italiens und späterer Teamspieler Albaniens.
Vor seinem rund sechsmonatigen Engagement bei Cesena war er in der MLS bei New England Revolution (22 Tore in 78 Spielen) und CF Montreal (4 Tore in 10 Spielen) unter Vertrag gewesen.
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