Ehemaliger Torschützenkönig unterschreibt beim WAC

Fußball-Bundesligist WAC hat am Mittwoch die Verpflichtung des 27-jährigen Stürmers Giacomo Vrioni verkündet. Für den italienisch-albanischen Doppelstaatsbürger, der zuletzt in der Serie B beim FC Cesena engagiert war, ist es eine Rückkehr nach Österreich. Vrioni war in der Saison 2021/22 als Leihspieler von Juventus Turin bei der WSG Tirol sehr erfolgreich und kürte sich mit 19 Treffern gemeinsam mit Karim Adeyemi zum Torschützenkönig.