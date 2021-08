Industrielle treten für mehr Digitalisierung ein

Spielraum für höhere Gehälter

Die Digitalisierung schaffe auch den nötigen Spielraum für höhere Löhne und Gehälter. Denn man müsse bedenken, dass es in manchen Jahren und in manchen Branchen der Industrie in den vergangenen 15 Jahren keinen Produktivitätsanstieg gegeben habe, aber trotzdem seien die Löhne gestiegen, so Helmenstein.